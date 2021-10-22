РИАМО - 22 окт. Власти Москвы не собираются вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Метро в эти дни и транспорт будут работать. <...> Коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт. Исходя из этого, принимаются другие решения», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, власти с введением нерабочих дней хотят максимально снизить число контактов между людьми при наименьшем ущербе для экономики.

Также в столице усилили контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте, включая такси.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На это время в столице перестанут работать кафе и рестораны, непродовольственные магазины и ТЦ, а также салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны.