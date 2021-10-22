РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 окт. По просьбе жителей возле дома №13 в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников установили барьерное ограждение, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Он отметил, что летом жители просили сделать маршрут к образовательным учреждениям более безопасным.

«В связи с этим было принято решение установить дорожно-барьерные ограждения вдоль тротуара, ограничивающего пешеходный переход от дома 13 микрорайона Белая Дача к торговым павильонам до конечной остановки общественного транспорта микрорайона Белая Дача. Барьерное ограждение разделяет пешеходную зону и проезжую часть», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что это ограждение установлено по рекомендациям ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» для повышения безопасности дорожного движения на данном участке.