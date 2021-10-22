РИАМО - 22 окт. Еще 3 темы на портале «Наш город» стали доступны жителям Троицкого и Новомосковского административных округов. Это вопросы из категории «Мой дом», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди них «Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, пол, потолок, стены, водостоки», «Некачественное содержание/неисправность лифта» и «Неисправность элементов освещения».

Возможность оставлять жалобы и предложения по этим темам получили порядка 400 тыс. пользователей. Ранее, начиная с апреля этого года, доступ к ним появился у жителей поселений Внуковское, Михайлово-Ярцевское и Киевский.

Обращения на портал «Наш город» жители ТиНАО начали отправлять с 2016 года. Однако тогда было доступно только несколько тем для жителей Щербинки и Троицка. В настоящее время жителям новой Москвы доступно более 100 тем. Полный доступ планируют предоставить до конца 2022 года.