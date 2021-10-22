РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Кабинеты вакцинации от гриппа открыли в новой поликлинике в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

Чтобы вакцинироваться от гриппа, необходимо записаться к терапевту. Записаться к врачу можно через инфомат, а также на региональном портале государственных услуг. Вакцинация взрослых проводится в 112 кабинете, детей – в 208 кабинете.

На сегодня в наличии имеются вакцины «Флю-М» для взрослых и «Гриппол» – для детей и взрослых.