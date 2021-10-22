РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В Подольске значительно выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом, в инфекционных стационарах округа из 499 коек свободны всего 20, поэтому глава округа Николай Пестов призвал всех вакцинироваться.

«Призываю всех проявлять осторожность, соблюдать ограничительные меры и пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и своих близких. 15 октября начал работу ковидный госпиталь в поселке радиоцентра Романцево, рассчитанный на 128 коек, но и в нем мест уже нет. В округе имеется достаточный запас вакцины, в том числе для ревакцинации», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии в округе зарегистрировано свыше 18,7 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это 7-е место в Московской области по абсолютным значениям и 37-е место в расчете на 100 тыс. населения.

Пестов отметил, что единственным способом защиты от заболевания является вакцинация. В округе привились уже более 154 тыс. человек. Чтобы добиться коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать более 216 тыс. подольчан. Все необходимые возможности для этого имеются.

Сделать прививку в округе можно в 9 стационарных пунктах, расположенных в учреждениях здравоохранения, а также в торговых центрах «Капитолий», «Остров сокровищ», гипермаркетах «Глобус» и «Метро». Пункты вакцинации работают в МФЦ на ул. Кирова в Подольске и на ул. Заводской в микрорайоне Климовск.

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