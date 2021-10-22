РИАМО - 22 окт. Порывистый ветер 15-20 м/с ожидается в Москве до 18 часов, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что городские службы готовы оперативно выехать на место событий в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города. Приняты все необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов.

Бирюков подчеркнул, что жителей столицы информируют об ухудшении погоды через sms-рассылку, а также транслируют информацию на городских видеоэкранах.

Граждан просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто.