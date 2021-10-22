РИАМО - 22 окт. Режиссер Джоэл Соуза находится в критическом состоянии после инцидента со стрельбой из реквизитного пистолета на съемках фильма «Ржавчина». Выстрел произвел известный актер Алек Болдуин. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее на съемочной площадке в штате Нью-Мексико (США) Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате произошедшего погибла женщина-оператор Галина Хатчинс, а режиссер ленты Джоэл Соуза получил ранения.

По данным журнала The Hollywood Reporter, 48-летнего Соуза доставили в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Предварительно установлено, что мужчина получил ранение в области ключицы.

Сам Болдуин не пострадал. Сейчас полиция проводит расследование. Съемки фильма приостановлены.