РИАМО - 22 окт. Строительство офисно-торгового центра на востоке столицы и нового технопарка в Зеленограде позволит создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок. Также началась подготовка территории для строительства будущего технопарка в Алабушеве», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Многофункциональный центр высотой 26 этажей возведут на Тагильской улице рядом с жилым комплексом «Сиреневый парк». Ожидается, что инвестиции в создание центра достигнут 2,5 млрд рублей.

Внутри появятся офисные помещения, а также пространства для кафе, ресторанов и супермаркета. Прилегающую территорию благоустроят. Завершить строительство планируют не позднее второго квартала 2024 года. С появлением офисно-торгового центра на востоке столицы появится более 1,1 тыс. рабочих мест.

При этом планируемый объем частных инвестиций в создание технопарка в Зеленограде превысит 11,5 млрд рублей. Его создание обеспечит город более 2,5 тыс. рабочих мест. Завершение строительства намечено на 2026 год.