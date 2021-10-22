РИАМО - 22 окт. Минувшей ночью в Москве был побит прежний ночной максимум температуры для 22 октября, зафиксированный в 1984 году, в городе оказалось по-летнему тепло, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным главной столичной метеостанции на ВДНХ, прошедшей ночью минимальная температура воздуха не опускалась ниже плюс 12,1 градуса, что стало рекордным показателем для этой метеостанции за всю ее 73-летнюю историю наблюдений. Метеостанция на Балчуге зафиксировала плюс 12,8 градуса.

«Побит прежний ночной максимум для 22 октября 1984 года, когда в городе было плюс 8,2 градуса», — уточнил Тишковец в Instagram.

Синоптик подчеркнул, что зафиксированная прошлой ночью температура выше ночной климатической нормы июня (плюс 11,5 градусов) и августа (плюс 12 градусов).

В пятницу в Москве ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.