РИАМО - 22 окт. Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках вестерна «Ржавчина» в США, передает Федеральное агентство новостей.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико.

Болдуин открыл огонь из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако пуля или ее осколки задели двух находившихся неподалеку человек.

В результате инцидента погибла оператор-постановщик фильма — 42-летняя Алина Хатчинс. Также ранения получил 48-летний режиссер Джоэл Соуза, он госпитализирован.

В настоящий момент неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или неисправностью реквизитного оружия. Полиция начала расследование, съемки картины остановлены.

Алек Болдуин — известный американский актер, комик, писатель, обладатель наград «Эмми» и «Золотой Глобус». Он снимался в таких фильмах, как «Отступники», «Авиатор», «Перл-Харбор», «Все еще Элис», «Охота за «Красным Октябрем» и множестве других.