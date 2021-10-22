РИАМО - 22 окт. Включение в правила дорожного движения средств микромобильности, в том числе электросамокатов, электробайков и самокатов, позволит четко определить, где должен передвигаться человек на таких средствах мобильности, сообщила РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

Ранее МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД ряд изменений, которые коснутся электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данному вопросу подготовлен проект постановления правительства страны.

По документу, максимальную скорость для СИМ в стране предлагается ограничить до 25 км/ч. Также будет ограничена масса СИМ, которое имеет право передвигаться в потоке с пешеходами — 35 кг.

«Сейчас самокаты находятся в «серой» зоне: у них нет четкого правового регулирования со стороны ПДД, что влечет за собой неразбериху и двойные трактовки», — сказала Камойлик.

По текущим правилам, маломощный самокат, скорее, приравнен к пешеходу, что, с одной стороны, позволяет ему двигаться по тротуару, а с другой — ограничивает его в движении по велодорожке.

«Мы уверены, что средствам микромобильности, в которые входят и моноколеса, и электробайки, и самокаты, нужны свои правила дорожного движения: современные и направленные на повышение мобильности и безопасности наших городов», — отметила Камойлик.