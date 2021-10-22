РИАМО - 22 окт. Самозанятые в январе-сентябре 2021 года перечислили в бюджет 3,2 млрд руб. налога на профессиональный доход, что в 4 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В среднем за 9 месяцев в расчете на одного самозанятого в бюджет Москвы поступило 4247 руб. налога.

«В августе этого года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых – ими стали 36,9 тыс. человек. Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тыс. человек», - добавил заммэра.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, а с октября 2020 года он распространен на всю страну.