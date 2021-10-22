РИАМО - 22 окт. К Единой медицинской информационно-аналитической системе в столице подключили 49 стационаров, что составляет более 75% от общего числа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подключение больницы к ЕМИАС является сложным процессом, который требует обновления сетевых и аппаратных систем, а также установки современного серверного и программного оборудования.

За последние 1,5 месяца к системе подключили 6 стационаров столицы. При этом обучение работе с ЕМИАС прошли свыше 1 тыс. сотрудников этих медучреждений.

Система дает возможность держать все нужные сведения о пациентах под рукой в электронном виде. Доступ к электронной медицинской карте есть и у самих пациентов. В ней указаны действующие назначения врачей.

Как ЕМИАС помогает качественнее лечить пациентов>>