РИАМО - 22 окт. Крупнейшие российские производители мясной продукции заявили о том, что с конца октября — начала ноября цены на колбасы, сосиски и полуфабрикаты увеличатся на 7-20%, пишет газета «Известия».

Уведомления о предстоящем повышении цен торговым сетям направили свыше 10 крупнейших компаний, в их числе «Останкино», «Мираторг», «Дымов» и «Клинский».

По данным АКОРТ, большинство поставщиков в категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. К примеру, «Лента» получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25%.

В сети «Верный» отметили, что больше всего могут подорожать готовые изделия из мяса, например, биточки (на 10%), куриный шницель (до 18%), тефтели и котлеты из курицы (до 10%), сосиски и салями (на 10%). Также стоит ожидать повышения цены на фарш (до 12%).

Кроме того, производители мяса и птицы рапортуют о том, что вырастут в цене куриные тушки — на 8%, филе — до 7%, свинина и говядина — на 10-20%. Больше всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные ребрышки.

Производители объясняют складывающуюся ситуацию подорожанием упаковки, сырья, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами. По данным Минсельхоза, на отечественных предприятиях по производству и переработке мяса издержки растут с 2020 года.

Сейчас торговые сети прикладывают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для покупателей, в том числе демпфируют закупочные цены за счет экономии затрат.