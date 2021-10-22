РИАМО - 22 окт. В столице электросамокаты чаще всего ломают в Конькове, а в Подмосковье — в Люберцах, сообщила РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

«Электросамокат требует внимательного обращения. Нельзя вставать за руль в состоянии опьянения и двигаться по проезжей части. На пешеходном переходе нужно обязательно спешиться и катить самокат рядом. Также запрещено ехать вдвоем, особенно — с ребенком, самокаты на это не рассчитаны», — сказала Камойлик.

Она добавила, что сервис Whoosh можно использовать только совершеннолетним — это правило закреплено в оферте и указано на самом самокате. В приложении также проверяют возраст пользователя — если он младше 18 лет, то аккаунт блокируют.

Самокаты Whoosh ограничены по скорости — они не едут быстрее 25 км/ч. Также введены зоны снижения лимита скорости — в местах с большим потоком пешеходов самокаты не едут быстрее 15 км/ч. Несмотря на это, одно из самых важных правил — двигаться по тротуару со скоростью потока пешеходов, при необходимости — катить самокат рядом.

Гонки, трюки, опасное вождение, непредсказуемое маневрирование по тротуару, использование звонка по поводу и без — все это противоречит культуре вождения и правилам безопасной эксплуатации электросамокатов.

Пользователей призвали быть бдительными и заботиться об окружающих.