РИАМО - 22 окт. Юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с ожидается в Москве с 10 до 18 часов в пятницу. В условиях сильного ветра необходимо проявлять осторожность на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями опасно. Также не стоит парковать рядом с деревьями автомобиль.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в столице ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов.