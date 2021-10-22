РИАМО - 22 окт. Прошедшей ночью в Москве зарегистрировали самое низкое атмосферное давление для 21 октября с начала XXI века, сообщается на сайте «Метеоновости».

Из-за атлантического циклона атмосферное давление в Москве понизилось до 730,9 мм рт. ст. Это почти на 20 единиц ниже нормы. В столице в текущем столетии в этот день ни разу не было настолько низкого давления.

В течение пятницы давление может упасть еще ниже, однако рекордных значений оно не достигнет. Самое низкое давление отмечалось в этот день в 1978 году — 728,9 мм рт. ст.

В пятницу в Москве прогнозируется дождливая и ветреная погода, температура воздуха составит до плюс 14 градусов.