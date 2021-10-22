РИАМО - 22 окт. Один человек стал жертвой пожара, который охватил две квартиры в многоэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасателям сообщили о возгорании 21 октября в 21:49. Пожар вспыхнул на Булатниковском проезде, д. 6, к. 1. Горели две квартиры на седьмом этаже 12-этажного жилого дома.

Пожарно-спасательные подразделения спасли 16 человек, в том числе двух детей. При этом один человек погиб.

Полностью потушить огонь удалось в 22:32. Общая площадь пожара составила 35 кв. м.