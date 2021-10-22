РИАМО - 22 окт. Электросамокаты в столице чаще всего берут напрокат в центре города, а в Подмосковье – в Люберцах, сообщила РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

«Чаще всего электросамокатами Whoosh пользуются в ЦАО, а также в Головинском и Останкинском районах, в Новокосине, Некрасовке, Ховрине, Гольянове и Измайлове», — сказала Камойлик.

Она добавила, что Люберцы стали самым «мобильным» городом Подмосковья.

Сейчас Whoosh предоставляет электросамокаты и электробайки по всей Москве в пределах МКАД, а также в Красногорске, Люберцах, Одинцове и Мытищах. Компания постоянно расширяет географию присутствия сервиса, поэтому новые зоны и города, где будут доступны электросамокаты Whoosh, обязательно появятся в следующем сезоне.

В компании отмечают, что москвичи стали чаще пользоваться арендой самокатов: общее количество поездок в столице выросло в 4,3 раза.

Электросамокат рассчитан на поездки длиной 5-7 км. На нем удобно добираться до работы или учебы, крупного транспортного узла — метро или ж/д станции. Чаще всего электросамокаты рассматриваются пользователями как транспорт: процент их использования по транспортному сценарию увеличился с прошлого года с 59% до 78% на конец сезона 2021 года.

Чтобы использовать электросамокаты в качестве транспорта было удобно, парковочных точек должно быть как можно больше, примерно одна парковка на 200 метров. Количество парковок у Whoosh в Москве за сезон увеличилось с 1 696 до 6 114 штук, их проектировали и устанавливали Дептранс Москвы, другие игроки рынка и сама компания.