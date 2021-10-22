РИАМО - 22 окт. В столице и области в пятницу ожидаются небольшие осадки, а максимальная температура воздуха в дневные часы составит до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться в южной части циклона.

Максимальная температура в Москве составит 12-14 градусов, а в Подмосковье — 9-14 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

Относительная влажность воздуха составит около 60%. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.