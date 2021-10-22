РИАМО - 22 окт. Этот день в России стал профессиональным праздником военных финансистов, а также днем рождения Ивана Бунина - первого русского писателя, ставшего лауреатом Нобелевской премии. Отмечена эта дата и международным сообществом.

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ

В 1918 году, 22 октября, финансовый орган был создан в системе Вооруженных сил нашей страны. А официальным праздником этот день стал в 2015 году.

Конечно, финансисты были в армии и задолго до этой памятной даты. Прообраз был создан еще при Петре I, который создал должность генерал-комиссара и сделал обеспечение войска централизованным. Тогда же в армии появились первые оклады жалования, напрямую зависящие от положения, звания и рода войск.

Сегодня, когда на армию России идут немалые суммы, их грамотное распределение зависит как раз от военных финансистов.

Главный храм Вооруженных Сил России открыл двери для прихожан и туристов>>

Международный день распространения информации о заикании

С 1998 года 22 октября по всему миру стало известно как Международный день заикающихся людей. По данным профильной международной ассоциации, примерно 1% всего населения планеты заикается и день, когда об этой проблеме говорят, имеет для них большое значение.

Зачастую в основе заикания лежит боязнь говорить. И неправильное отношение общества к людям с заиканием совсем не помогает от нее избавиться. Нарушение речи может серьезно повредить человеку, дети с заиканием часто становятся объектом насмешек.

Однако среди людей с этим дефектом речи есть очень талантливые люди и многим удается себя реализовать. Так, заиканием, например, страдали Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон и популярные сегодня Брюс Уиллис и Жерар Депардье.

Создание первой ксерокопии

Действительно незаменимое сегодня изобретение было впервые испробовано 22 октября 1938 года. Чуть раньше американец Честер Карлсон устроился работать в патентный отдел фирмы «Мэллори» и часто его головной болью было отсутствие под рукой нужной копии патента.

Будущий изобретатель задумался о том, как здорово было придумать дешевый и быстрый способ делать копии бумаг. Он пошел в библиотеку и закопался в бумаги с головой, через некоторое время придя к идее создания электрофотографии.

Первая ксерокопия была сделана на цинковой пластике, покрытой слоем серы. Последующие годы ушли на усовершенствование технологии.

Технологию назвали «ксерографией», как сочетание греческих слов «ксерос» (сухой) и «графе» (пишу). Так что те, кто говорит, что слово ксерокопия появилось от названия фирмы «Ксерокс» (Xerox) неправы, все совсем наоборот.

День рождения Ивана Бунина

151 год назад 22 октября 1870 года в обедневшей дворянской семье родился будущий первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин.

Современники отзывались о нем, как о весьма непростой личности. Но с его вкладом в отечественную литературу спорить сложно. Он стал самым молодым академиком по изящной словесности в Российской академии и трижды получал Пушкинскую премию.

Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России>>