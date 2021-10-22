РИАМО - 22 окт. Три пруда собираются благоустроить в жилом микрорайоне на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Общая площадь трех прудов - 0,65 га. Рабочим предстоит очистить их от илового осадка и грунта, а также полностью обновить береговую полосу протяженностью 645 м и создать зоны биоплато с водной растительностью.

Все водоемы находятся в живописной зоне внутри жилого микрорайона. Все вместе они образуют каскад продолговатой формы, на берегах которого среди деревьев установлены скамейки для отдыха.

Но со временем сооружение у береговых линий пришло в негодность. А еще накопилось иловое отложение, а это привело к зарастанию прудов водорослями, а переток воды между прудами нарушился из-за неработающих водовыпусков.

Работы уже начались. Так, на двух прудах каскада уже вычистили донный осадок и углубили дно, полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, на дно уложили водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны.

Затем рабочим предстоит высадить водные растения в созданные зоны биоплато: камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую. Эта высшая водная растительность предотвратит «цветение» воды и послужит укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц.

Также работы стартовали и на третьем пруду. Их планируют закончить до конца текущего года.