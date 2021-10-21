РИАМО - 21 окт. Из федеральной собственности в собственность Одинцовскому городскому округу переданы 10 объектов, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение 32 многоквартирных домов поселка Гарь-Покровское, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Теперь их обслуживание и эксплуатация находятся в ведении округа.

«Благодаря тесному сотрудничеству Минмособлимущества с Минобороны России по передаче недвижимости и инфраструктуры бывших военных городков в муниципальную собственность городского округа передана инженерная инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности многоквартирных домов поселка», - рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Округу передали котельную, канализационно-насосную станцию, станцию обезжелезивания, теплотрассу, артезианские скважины, водопровод, канализацию и другие коммуникации. С их помощью осуществляется обеспечение 1,1 тыс. жителей 32 домов теплом и водой.

«Передача объектов ЖКХ позволит администрации Одинцовского городского округа взять их на баланс, осуществлять необходимое обслуживание и проводить ремонтно-восстановительные работы», - объяснила Адигамова.