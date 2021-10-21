РИАМО - 21 окт. Президент России Владимир Путин сообщил, что катается на электрокарах в своей резиденции, которая находится в подмосковном Ново-Огарево, сообщает РИА Новости.

«Да. В Огарево гоняю на этих машинах. Разницы я не чувствую почти, приемистые хорошие машинки», - подчеркнул Путин.

Это заявление было сделано на Валдайском форуме. Так глава российского государства ответил на вопрос, ездил ли он на электрокаре и есть ли разница с обычным автомобилем.

С 18 по 21 октября в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».