РИАМО - 21 окт. На 4-м заседании Мособлдумы был представлен законопроект, позволяющий выявить и помочь владельцам незарегистрированных гаражей оформить их в собственность. Это возможно в рамках гаражной амнистии, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Принятие закона поможет найти такие объекты в Московской области и помочь их владельцам оформить необходимые документы. Сейчас в регионе зарегистрировано около 600 тыс. гаражей, неоформленных значительно больше.
«Согласно закону, органы местного самоуправления городских округов Подмосковья проведут работу по сбору информации о незарегистрированных гаражах и их владельцах, сформируют перечень таких объектов для донесения до их владельцев информации о способах и порядке оформления права собственности», - объяснила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.
Этой работой займутся специально сформированные комиссии, в которые войдут представители БТИ, актива ГСК и общественники.
С тех пор, как гаражная амнистия вступила в силу, оформить участки и гаражи попытались 60 заявителей. Большинство не смогло предоставить полный комплект документов
«Гаражная амнистия»: как оформить право собственности на гараж и землю под ним>>
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