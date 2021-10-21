РИАМО - 21 окт. На 4-м заседании Мособлдумы был представлен законопроект, позволяющий выявить и помочь владельцам незарегистрированных гаражей оформить их в собственность. Это возможно в рамках гаражной амнистии, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано почти 37 тыс. гаражно-строительных кооперативов. Сейчас на кадастровом учете стоит свыше 5,6 млн гаражей россиян. Примерно 3,5–4,5 млн объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам, в России все еще не зарегистрированы», - рассказал зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Принятие закона поможет найти такие объекты в Московской области и помочь их владельцам оформить необходимые документы. Сейчас в регионе зарегистрировано около 600 тыс. гаражей, неоформленных значительно больше.

«Согласно закону, органы местного самоуправления городских округов Подмосковья проведут работу по сбору информации о незарегистрированных гаражах и их владельцах, сформируют перечень таких объектов для донесения до их владельцев информации о способах и порядке оформления права собственности», - объяснила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Этой работой займутся специально сформированные комиссии, в которые войдут представители БТИ, актива ГСК и общественники.

С тех пор, как гаражная амнистия вступила в силу, оформить участки и гаражи попытались 60 заявителей. Большинство не смогло предоставить полный комплект документов

«Гаражная амнистия»: как оформить право собственности на гараж и землю под ним>>