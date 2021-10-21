РИАМО - 21 окт. К 80-летию подвига воинов-дзержинцев, которые вели на подступах к Москве в середине октябре 1941 года ожесточенные бои с превосходящими силами противника, Росгвардия выпустила книгу о неизвестных страницах Великой Отечественной войны с участием войск НКВД СССР, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В издании «Росгвардия. Неугасимый свет Победы» объединены редкие журналистские материалы и исследования об участии войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне с ее самых первых минут и до последнего победного часа уже в боях с Японией.

Уникальность книги и в том, что в ней собраны рассказы военнослужащих и сотрудников Росгвардии о своих воевавших родных и близких, отражена неразрывная связь и преемственность разных поколений защитников Родины.

В книге впервые во всей полноте раскрываются те страницы истории, которые посвящены участию воинов 132-го отдельного конвойного батальона войск НКВД СССР в героической обороне Брестской крепости, частей и соединений войск в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, в победных сражениях на Курской дуге и на Кавказе, в обеспечении безопасности Ялтинской и Потсдамской конференций глав государств – участников антигитлеровской коалиции, в боях на Дальнем Востоке и в легендарных парадах на Красной площади в Москве в ноябре 1941 и июне 1945 года.

Языком документов, яркого журналистского очерка и редчайших, подчас впервые публикуемых фотографий военной эпохи эта книга не только опровергает расхожие мифы о войсках НКВД СССР, но убедительно доказывает - на всех боевых рубежах Великой Отечественной войны солдаты и офицеры войск НКВД всегда отличались отвагой и беспримерной стойкостью.