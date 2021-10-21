РИАМО - 21 окт. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Московской области в сентябре текущего по сравнению с августом составил 100,6%. Отмечено снижение стоимости какао на 0,2%, баранину (кроме бескостного мяса) – на 0,7% и мясо индейки – на 0,3%, сообщает пресс-служба Мосстата.

Также цены снизились на консервы овощные для детского питания – на 0,8% и национальные сыры и брынзу – на 0,6%.

При этом цены на продовольственные товары увеличились на 0,9%. В цене выросли куры охлажденные и мороженые – на 3,1%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – на 2,6%, грибы свежие – на 2,5%, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 2,1%, сырки творожные, глазированные шоколадом, – на 1,7%. Также отмечался рост цен на детское питание: консервы фруктово-ягодные выросли на 2,1%, мясные – на 1,9%.

Цены на непродовольственные товары повысились на 0,9%. Выросла в цене стеклянная посуда – на 2,5%, пиломатериалы и товары для животных – на 2,4%, ткани шерстяные – на 1,8%, спички – на 1,6%. Одновременно подешевели школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 0,2%.