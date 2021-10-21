РИАМО - 21 окт. Представители компании Samsung Electronics прокомментировали введение запрета на продажу смартфонов Samsung в России, по словам компании, решение суда еще не вступило в законную силу и находится на обжаловании, пишет Газета.ru.

«Samsung не планирует изменений в операционной деятельности», — сообщили представители компании.

Ранее суд запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российскому филиалу ввоз, хранение и продажу 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay.

Иск о запрете использования Samsung Pay в России выдвинула швейцарская компания Sqwin SA. Согласно претензиям, указанным в иске, использование данного платежного сервиса в России нарушает права Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Перечень смартфонов, запрещенных к продаже в России, включает в себя 61 модель устройств с функцией Samsung Pay – это модели от 2017 года выпуска и новейшие модели Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.