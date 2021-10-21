РИАМО - 21 окт. На портале «Госуслуги» переписалось более 10,4% населения страны, в топ-10 по данному показателю среди регионов вошла Московская область, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

Почти 14 млн жителей России переписались за первую неделю Всероссийской переписи населения, 11 млн — самостоятельно через портал «Госуслуги». Впервые жители получили возможность переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги». Услуга оказалась востребованной.

«Перепись на портале показала, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. В ряде регионов через интернет переписались более 10% населения — это уже больше, чем прогнозировалось. В ближайшее время эта планка будет достигнута во всех регионах. Теперь ставим цель повысить ее до 20–30%», — сказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

На 1 месте по активности онлайн-переписи стоит Тульская область. На портале «Госуслуги» здесь переписалось более 15% населения, а всего — 21%. В число субъектов, где переписалось онлайн более 10% населения, вошли также Республика Мордовия (14,8%), Сахалинская область (14,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14,2%), Республика Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11,0%), Смоленская (10,8%) и Мурманская (10,8%) области, Республика Крым (10,6%) и Московская область (10,4%).

По общей доле переписавшихся лидируют Республика Саха (Якутия) — 23%, Тульская область — 21% и Республика Крым — 19,6%.

«Темпы, взятые в первую неделю, позволяют надеяться, что в некоторых регионах все жители будут переписаны ранее 14 ноября. Это позволит нам уделить больше времени проверке полученных данных. Важно никого не забыть», — отметил Смелов.

Несмотря на большое число участников, онлайн-перепись на госуслугах проходит в штатном режиме. В первую неделю среднее количество переписавшихся составляло 1–1,5 млн человек в день. Сбоев не зафиксировано, а все вопросы оперативно решаются службой техподдержки при взаимодействии с Росстатом.

Параллельно 268 тыс. переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают жителей на 44 тыс. стационарных переписных участках. В первую неделю большой популярностью у россиян пользовалась перепись в МФЦ.

Приоритет переписи населения — безопасность. Технологии защищают не только персональные (которые и не собираются), но и обезличенные данные — именно они передаются с планшетов и через портал. Павел Смелов подчеркнул, что все данные зашифрованы и передаются по закрытым каналам.