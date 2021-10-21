РИАМО - 21 окт. Чеснок является одним из средств народной медицины. Считается, что его употребление в небольших количествах полезно для здоровья и может укрепить иммунитет для борьбы с инфекциями, однако при наличии у человека некоторых заболеваний чеснок стоит исключить из рациона питания, сообщила врач-диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.

По словам диетолога, чеснок действительно является стимулятором иммунной системы: в нем содержится цинк, помогающий организму противостоять вирусам. Но в случае, если у человека есть некоторые заболевания, чеснок может нанести организму значительный вред.

«Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке», - сказала врач в интервью радио Sputnik.

Тем не менее злоупотреблять чесноком не рекомендуется даже людям, не имеющим проблем желудочно-кишечным трактом.

«Если нет проблем с желудком, с кишечником, нет дискомфорта от употребления чеснока, то его можно есть. В день это будет пара долек», - добавила Ивашкевич.

Врач отметила, что при наличии перечисленных заболеваний даже пара долек чеснока будет большой дозой, безопаснее исключить его из рациона полностью.