РИАМО - 21 окт. Пресненский районный суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который поджег служебный автомобиль Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в столице, фигурант получил 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Мужчина поджог колесо машины Росгвардии в ходе несанкционированной акции протестов в центре Москвы 31 января. Пожар был оперативно потушен, в результате инцидента никто не пострадал.

Поджигатель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».