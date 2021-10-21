РИАМО - 21 окт. Жители Подмосковья могут задать вопросы по погребению и похоронному делу во время выездных консультаций центра мемориальных услуг. Их проводят в многофункциональных центрах региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

До конца октября встречи пройдут в Лобне, Домодедове и Наро-Фоминском округе.

21 октября консультацию проведут в Лобне по адресу: ул. Ленина, дом №21. 26 октября – в Домодедове по адресу: мкр Авиационный, ул. Ильюшина, дом №2А. А 28 октября в Апрелевке Наро-Фоминского округа на улице Августовской, стр. 14.

Жителям округов расскажут о получении социального пособия, оформлении удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений. А также объяснят, как оформить документы онлайн на областном портале госуслуг, и ответят на другие вопросы.

Кроме того, консультацию можно получить на горячей линии по телефону: 8(498)568-99-99.

«Подобного рода взаимодействие со специалистами значительно снижает риск оказаться жертвами мошенников в данной сфере», – подчеркнул заместитель председателя правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.