РИАМО - 21 окт. В здании амбулатории Ногинской центральной районной больницы, расположенной в городе Электроугли Богородского округа, завершился ремонт. Детско-взрослое медучреждение рассчитано на 80 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В общей сложности амбулатория обслуживает более 2,8 тыс. человек. В здании провели ремонт помещений, входных групп и инженерных сетей. Кроме того, выполнили отделку и заменили коммуникации.

«Важно не только обеспечивать медицинские организации современным оборудованием, необходимо также создавать комфортные условия в помещениях. При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева мы проводим масштабную программу по текущему ремонту наших медорганизаций», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Помимо амбулатории в Ногинской больнице также привели в порядок отделения травматологии и хирургии, травмпункт и КВДО.