РИАМО - 21 окт. Суд арестовал в городском округе Чехов троих мужчин, двое из которых сотрудники полиции. Их обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Речь идет о двух оперуполномоченных отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Чехов и одного бывшего сотрудника полиции. Их заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, обвиняемые потребовали взятку в размере 500 тыс. рублей за то, чтобы не составлять протокол на местную жительницу. Ее подозревали в незаконном обороте наркотиков.

По уголовному делу следователем осмотрено место происшествия, предъявлено обвинение, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, проведены допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, руководством ОМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки.

«По результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители. В настоящее время полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей», - добавила Петрова.