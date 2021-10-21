РИАМО - 21 окт. Полезный суп должен содержать в себе определенные компоненты, которые сделают его питательным и сытным для организма, в их число входят белки, углеводы и клетчатка, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Суп можно сделать полезным и сытным, если в нем присутствуют все основные компоненты. Это белки, то есть мясо, это углеводная составляющая, то есть крупы, картофель, либо, если у вас овощной суп, можно смело добавлять к нему хороший, качественный хлеб – не белый. Дальше, естественно, нужна клетчатка – овощи», – рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что при приготовлении супа стоит обратить особое внимание на острые специи, соль и перец – ими не стоит злоупотреблять, так как это может вызвать нежелательные побочные эффекты для желудочно-кишечного тракта.

По словам Диановой, вместо острого перца в суп полезнее будет добавить ароматные травы и специи, которые могут положительно сказаться на пищеварении.

«Например, сушеный базилик, хмели-сунели. Если это, например, тыквенный, сезонный суп, туда подойдет мускатный орех», – отметила врач.

Кроме того, в качестве заправки супа стоит использовать сметану или греческий йогурт, а не майонез. Дополнительных заправок к изначально жирным супам лучше избегать совсем, так как это может привести к обострению желудочно-кишечных заболеваний и прочим негативным последствиям неправильного питания.