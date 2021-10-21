РИАМО - 21 окт. Россияне начали скупать авиабилеты на период нерабочих дней, введенных из-за резкого скачка в стране числа новых случаев заражения коронавирусом. Спрос на перелеты вырос в 1,5 раза, сообщает Газета.ru.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего билетов купили в столицу на даты с 29 октября по 7 ноября. Рост на это направление составил 22%.

Еще на 12,8% вырос спрос на авибилеты в Санкт-Петербург. Отмечен и рост на перелеты в Сочи (7,4%) и Симферополь (4,4%). Также россияне на 4,1% чаще пытаются улететь в Минеральные Воды.

Большинство россиян – 87,6% – будет путешествовать внутри страны.

При этом растет и число возвратов, однако их доля составляет около 5% от продаж.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Это связано с распространением коронавируса. Предполагается, что эпидканикулы позволят прервать цепочки заражения инфекцией.

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