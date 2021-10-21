РИАМО - 21 окт. В Подмосковье до 11 ноября можно поучаствовать в первом онлайн-зачете на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Зачет проходит при поддержке правительства Московской области, Госавтоинспекции региона, Союза безопасности дорожного движения, «МВС Груп» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Те, кто правильно ответят на 19 или 20 вопросов, получат электронные сертификаты. А среди лучших результатов выберут 20 победителей, которые получат «Яндекс.станции» и набор автомобилиста. Шанс получить приз есть у каждого – победителей определят рандомным способом.

«В зачете приняло участие более 30 тыс. жителей Московского региона. Наиболее активно принимают участие в зачете женщины – свыше 53%. Больше всего участников в возрасте 35-44 года – более 35%, а на втором месте – почти 30% в возрасте 25-34 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что общеобластной онлайн-зачет на знание ПДД – это новый проект в регионе по безопасности дорожного движения. Однако на него возложены большие надежды.

«Это возможность напомнить правила дорожного движения и основные изменения, которые произошли в ПДД совсем недавно», – отметил министр.

Пройти зачет удобно и с телефона, так, более 73% участников проходят тест с мобильных устройств. Принять участие может любой житель Москвы и области в возрасте от 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте zachetpdd50.ru и ответить на 20 вопросов из ПДД за 20 минут.