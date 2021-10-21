РИАМО - 21 окт. 19 краж и 8 угонов транспортных средств раскрыли в Подмосковье в рамках рейда «Автомобиль», а еще установили 27 лиц, совершивших хищения и угоны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

C 11 по 15 октября в области местная полиция проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль». Оно было направлено на выявление и пресечение деятельности преступных групп, и лиц, занимающихся хищениями автотранспорта и его легализацией.

За время проведения ОПМ раскрыто 19 краж и 8 угонов транспортных средств и установлено 27 лиц, совершивших хищения и угоны.

Для этого провели более 700 проверок автомастерских, около 1 тыс. гаражно-строительных кооперативов, более 500 автостоянок и около 200 автомагазинов. Установлено 18 единиц транспортных средств, находящихся в розыске.