РИАМО - 21 окт. В городском округе Шаховская по президентской программе «Социальная газификация» газифицируют 45 населенных пунктов из 152, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего по программе голубое топливо придет в 2066 домовладений. На данный момент в 3 населенных пунктах работы уже выполнены, до конца текущего года планируется догазифицировать 19 населенных пунктов. Об этом рассказали присутствующим на заседании регионального штаба по соцгазификации, который прошел в администрации г.о. Шаховская.

Мероприятие прошло в смешанном формате – часть участников была подключена по видеоконференцсвязи. Очно присутствовали главы городских округов Истра и Лотошино вместе со старостами сельских поселений.

Обсуждая ход выполнения президентского проекта, министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что строительство газопроводов до границ домовладений в Подмосковье идет ускоренными темпами с опережением плановых графиков.

«На сегодня в Московской области уже полностью догазифицированы почти 400 населенных пунктов. «Мособлгаз» утром сделал 7-тысячный пуск газа в домовладение. Несмотря на масштабность проекта, мы выполним все запланированные мероприятия в установленный срок», – подчеркнул Самарин.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошел в данную программу, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области.