РИАМО - 21 окт. Шторм из северной Европы, порывы ветра которого достигали в Германии 41 метра в секунду, обрушится в пятницу на Центральную Россию, сообщается на сайте «Метеовести».

Самый пик ветровой нагрузки придется на середину дня, когда скорость ветра в большинстве регионов Северо-запада страны и Центральной России в порывах в среднем будет достигать 16-21 м/с.

В столице в середине дня ожидаются порывы до 21 м/с, что эквивалентно давлению ветра силой свыше 30 кг на метр квадратный. В результате возможно падение предметов, обладающих большой парусностью.

Ветер начнет ослабевать к выходным. Его скорость снизится до 10-15 м/с.

«Белые мухи» или «что‑то невнятное»: порадовал ли пользователей соцсетей первый снег>>