РИАМО - 21 окт. Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией округа Истра правил отбора на право заключения договора безвозмездного пользования земельным участком, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ТСН СНТ «Доброе место» на действия (бездействие) администрации Истры при организации и проведении отбора на право заключения договора безвозмездного пользования земельным участком, государственная собственность на который не разграничена.

По результатам рассмотрения УФАС признало жалобу ТСН СНТ «Доброе место» обоснованной, выдало администрации обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, администрация обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации городского округа Истра в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.