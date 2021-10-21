РИАМО - 21 окт. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин считает, что в стране можно создать домовую полицию для повышения безопасности жильцов многоквартирных домов, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, такое подразделение будет эффективно бороться с нарушениями в жилом фонде, решать конфликты между соседями, предупреждать преступления в многоквартирных домах.

«Во всем мире эти проблемы давно решены, работает локальная полиция. В Германии домовая полиция — народные дружинники. Они ходят по домам, фиксируют нарушения, составляют протоколы и штрафуют граждан за нарушения», — сказал Крохин.

Он добавил, что в Италии также есть локальная полиция, которая занимается подобными небольшими нарушениями. В Испании патрульные машины полиции снабжены прибором замера шума, что необходимо при жалобах соседей на шум.

Крохин считает, что создание домовой полиции позволит решить проблему с безопасностью в многоквартирных домах. Кроме того, это поможет пополнять бюджет с помощью штрафов.