РИАМО - 21 окт. V юбилейный съезд терапевтов Московской области открылся в Центральной городской клинической больнице Реутова в онлайн-формате в четверг, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Ежегодно с 2017 года это мероприятие собирает специалистов самых разных профилей: терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, аллергологов-иммунологов, гастроэнтерологов, урологов и врачей других специальностей, ведущих прием пациентов в медучреждениях Московской области. Присоединиться к съезду врачи могут онлайн на платформе Zoom.

В течение 2 дней проходят секционные заседания и симпозиумы по обсуждению лечебно-профилактической работы и проблематике диагностики и лечения распространенных и редких заболеваний.

На основе полученной информации практикующие врачи смогут более профессионально и грамотно построить свою дальнейшую работу. В качестве спикеров на съезд приглашены российские и зарубежные специалисты.

Так как в этом году мероприятие проходит в онлайн-формате, к работе съезда имеет возможность подключиться практически неограниченное число специалистов со всего мира.