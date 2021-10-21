РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 окт. В четверг в Королеве 10 школьникам вручили их первые паспорта гражданина РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В торжественной обстановке в интерактивном павильоне «Космос» паспорта вручил исполняющий обязанности главы города Игорь Трифонов.

«Наша страна большая, а ее граждане - главная ценность. Вы являетесь наследниками великой истории и в ваших руках будущее России. Поздравляю вас и желаю успехов во всем», - сказал Трифонов.

Школьникам вручили паспорта и экземпляр Конституции Российской Федерации. Церемония сопровождалась государственным гимном.