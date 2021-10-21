РИАМО - 21 окт. Московский транспорт будет курсировать по обычному графику и с прежней интенсивностью во время нерабочих дней, которые продлятся в городе с 28 октября по 7 ноября, сообщает столичный Дептранс.

Интервалы движения поездов метро, пригородных поездов и наземного транспорта будут такими же, как обычно. Кроме того, продолжится усиленная дензинфекция транспорта.

«Мэр Москвы поручил нам обеспечить работу транспорта без снижения интенсивности движения — это позволит соблюдать социальную дистанцию. Мы максимально обезопасили поездки и, как и прежде, проводим усиленную дезинфекцию. Наши меры по борьбе с вирусом признаны одними из лучших в мире специалистами ВОЗ и Международного союза общественного транспорта (МСОТ)», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Москвичей также призвали сократить поездки по городу, чтобы остановить распространение коронавируса. Если от поездки невозможно отказаться, то в транспорте следует соблюдать все меры антиковидной безопасности.

Ранее из-за ухудшения эпидситуации мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>