РИАМО - 21 окт. Московский транспорт будет курсировать по обычному графику и с прежней интенсивностью во время нерабочих дней, которые продлятся в городе с 28 октября по 7 ноября, сообщает столичный Дептранс.
Интервалы движения поездов метро, пригородных поездов и наземного транспорта будут такими же, как обычно. Кроме того, продолжится усиленная дензинфекция транспорта.
Москвичей также призвали сократить поездки по городу, чтобы остановить распространение коронавируса. Если от поездки невозможно отказаться, то в транспорте следует соблюдать все меры антиковидной безопасности.
Ранее из-за ухудшения эпидситуации мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте.
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