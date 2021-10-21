РИАМО - 21 окт. Две лекции представят в Подмосковье во II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», которая стартовала 18 октября, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Экспедиция была создана ассоциацией выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Лекции экспертов из Московской области состоятся 23 октября в 10:00 и 12:00. Первыми станут «Беседы о русском костюме» - занятие подготовила социальный педагог Звенигородского филиала ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Светлана Юревич.

«В своей лекции я расскажу о том, что связь со своей землей, со своей Родиной, передается нам с «голосом предков», через изучение их обычаев, традиций, преданий, исторического костюма», - объяснила Юревич.

Вторую лекцию под названием «Легендарная Гжель» прочтет старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Мария Горденко.

«В рамках лекции мы посетим село Гжель Раменского горокруга Московской области, которое славится расписной керамикой с уникальным легкоузнаваемым художественным стилем, а также заглянем к мастерицам на один из заводов, где производят знаменитый гжельский фарфор», – рассказала Горденко.

Уже во второй раз онлайн-проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Его руководитель Станислав Бедкин выразил надежду, что проект положительно повлияет на сохранность межнационального согласия в России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил, что в этом сезоне планируется 65 онлайн-встреч, посвященных объектам и маршрутам этнотуризма.

Экспедиция традиционно стартует из Центральной России и движется к Дальнему востоку, где и завершится в начале ноября.