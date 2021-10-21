РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Жителям микрорайона Львовский Подольска рассказали о ходе работ по утеплению фасада жилого дома на улице Московской, сообщили в теротделе администрации округа.

В настоящее время в рамках региональной программы капитального ремонта ведутся работы по утеплению фасада жилого дома №1А на улице Московской.

20 октября сотрудники территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский совместно с представителями подрядной организации провели встречу с жителями этого дома.

В ходе встречи жителям дали разъяснения и ответили на интересующие вопросы.