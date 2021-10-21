РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Климовской средней школе №5 Подольска в ходе капремонта приступили к замене инженерных коммуникаций, сообщил глава округа Николай Пестов.

Глава Подольска держит на контроле капитальный ремонт школы №5, который начали в июне текущего года и должны завершить до конца декабря.

«В ходе ремонта проводится замена инженерных коммуникаций, напольных и потолочных покрытий, штукатурки стен, окон, сантехники. Более просторным станет пищеблок, современное покрытие уложено на школьном стадионе. Из бюджета округа выделили средства на обновление оборудования и мебели», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Мероприятие реализуется в соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Воробьева.