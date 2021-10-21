РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Сельском доме культуры «Надежда» поселка Железнодорожный Подольска провели «МИСовские посиделки», на которых люди пожилого возраста слушали стихотворения, участвовали в конкурсах и делились опытом по выращиванию цветов, сообщили в ДК.

Пожилой возраст не является приговором и не обязательно проводить свое время в одиночестве перед телевизором. Даже в этот период можно увлекательно устроить свой досуг. Люди в возрасте могут весело проводить время, участвовать в разнообразных викторинах и конкурсах, для которых не нужны особенные навыки, сноровка или иные качества. Достаточно просто желания развлечься.

В СДК «Надежда» в четверг прошло первое в этом году мероприятие «МИСовские посиделки». Активные жители поселка прекрасно провели время. Женщины для начала позанимались гимнастикой на стульях, это их взбодрило. Заведующая библиотекой Светлана Казакова провела видеопрезентацию «О Есенине». В это же время звучал микс из стихов поэта. Также все желающие смогли принять участие в конкурсах.

Пожилые люди смогли пообщаться, почувствовать бодрость и прилив энергии. За чаем поговорили о комнатных цветах.

На следующих посиделках также можно будет поделиться опытом и интересно провести время.