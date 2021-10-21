РИАМО - 21 окт. Мероприятия Дворца культуры «Сатурн» в подмосковном Раменском можно посетить по «Пушкинской карте». Такой возможностью уже воспользовались более 100 молодых людей, сообщил РИАМО директор учреждения Василий Строилов.

«Нам отрадно отметить, что количество посетителей, пользующихся «Пушкинской картой», возрастает. В настоящий момент наши мероприятия посетило уже более 100 человек по карте. В сентябре мы одними из первых влились в этот федеральный проект», — сказал Строилов.

Он отметил большую заинтересованность студентов и школьников в посещении ДК по «Пушкинской карте». Сотрудники культурного учреждения готовят для посетителей множество выступлений местных творческих коллективов, а также приглашенных артистов.

«Мы ведем переговоры с Государственным Кремлевским оркестром управления делами президента России о том, чтобы провести классическую концертную программу. У нас есть планы и на следующий год», — сказал Строилов.

Он уточнил, что в январе в ДК «Сатурн» совместно с Московской областной филармонией представят большую концертную программу по произведению А. С. Пушкина «Метель» с оркестром и песочным шоу.

«Пушкинская карта» - банковская карта «Мир» от «Почта Банка» с лимитом 3 тыс. рублей, предназначенных для оплаты билетов на культурные мероприятия до конца этого года. Оформить карту могут молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги. Культура». Мероприятия для посещения можно выбрать в этом приложении, а также на сайте культура.рф.

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